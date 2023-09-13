AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem Çanakkale'de de hissedildi. Saat 17.29'da gerçekleşen depremin derinliği ise 12.49 km olarak belirtildi.