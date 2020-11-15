AFAD'dan toplanma alanı açıklaması

Bugün bazı medya kuruluşlarında yer alan toplanma alanlarıyla ilgili haberlere ilişkin AFAD’dan açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, toplanma alanlarının afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlar olduğu bildirildi. Toplanma alanları ile karıştırılabilen barınma alanlarının ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadır kent-konteyner kent kurulacak alanlar olduğu ifade edildi.



'İSTANBUL'DA 3 BİN 21 TOPLANMA ALANI BULUNUYOR'



Belediyeler tarafından belirlenen afet ve acil durum toplanma alanlarının, muhtarlıklar, kaymakamlıklar ve valilikler ile koordineli bir şekilde Tahliye ve Yerleştirme Çalışma Grubu Ana Çözüm Ortağı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından kontrol edildiği belirtilerek, "Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturuyor. Bahse konu haberlerde İstanbul’daki toplanma alanları, barınma alanları ile de karıştırılarak, 470 olarak verilmiştir. Oysa İstanbul’da halihazırda 3 bin 21 toplanma alanı, Türkiye genelinde ise 18 bin 910 toplanma alanı bulunuyor" denildi.



'ÇALIŞMALARA BAŞLANDI'



İstanbul'un genel olarak afetlere hazırlığı ile ilgili son 2 yılda yaklaşık 500 toplantının gerçekleştirildiği, toplanma alanları konusunda da bazı kararların alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Özellikle İstanbul’da, yapılaşmasını 2000 yılından önce tamamlamış merkez ilçelerimizdeki toplanma alanlarının sayısında yetersizlik tespit edilmiş bu kapsamda mevcut durumda afet toplanma alanı olarak belirlenen park ve yeşil alanlara ilaveten, asgari standartları sağlayan yeni yapılmış veya güçlendirilmiş okul bahçelerinin de afet toplanma alanı olarak belirlenmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalarla il genelinde halihazırda kişi başına düşen 1,29 metrekare olan ortalamanın 2 metrekarenin üzerine yükseltilmesi ve toplanma alanlarının niteliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir."



AFET TOPLANMA ALANI SAYISINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Bağcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde kişi başına düşen afet toplanma alanı sayısını artırma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Bağcılar ilçesinde kişi başına düşen alan 0,68 metrekareden 1,68 metrekareye çıkarılmış olup, haberde konu edilen Fatih Mahallesi'nde kişi başına düşen alan 1,19 metrekareye çıkarılmıştır. Toplamda toplanma alanı sayısı 11’dir. Beşiktaş ilçesinde kişi başına düşen alan 4,56 metrekareden 5,2 metrekareye, toplanma alan sayısı da 62’ye çıkarılmıştır. Haberde konu edilen Gayrettepe Mahallesi'nde ise kişi başına düşen alan 1,40 metrekareye, toplanma alanı sayısı da 6’ya çıkarılmıştır. Kadıköy ilçesinde 70 adet toplanma alanı olup, kişi başına düşen alan 0,94 metrekareden 1,87 metrekareye çıkarılmıştır. Rasimpaşa Mahallesi'nde kişi başına düşen alan 3,39 metrekareye, Acıbadem Mahallesi'nde ise 1,45 metrekareye çıkarılmıştır. Sultangazi ilçesinde 84 adet toplanma alanı olup, kişi başına düşen alan 3,98 metrekareye, haberde geçen Sultançiftliği Mahallesi'nde kişi başına düşen alan 1,05 metrekareye çıkarılmıştır. Şişli ilçesinde 41 adet toplanma alanı olup, kişi başına düşen alan 0,94 metrekareden 1,16 metrekareye çıkarılmıştır. Haberde geçen Fulya Mahallesi'nde ise 0,50 metrekareye çıkarılmış olup, bu sayının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Ümraniye ilçesinde toplanma alanı sayısı 101 olup, kişi başına düşen alan 0,50’den 4,38 metrekareye çıkarılmıştır. Haberde geçen İnkılap Mahallesi'nde kişi başına düşen alan sayısı 1,12 metrekareye çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.



Ayrıca, vatandaşların kendilerine en yakın toplanma alanlarını www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebileceği hatırlatıldı.