Afrika sıcaklarına aman dikkat ! Peş peşe uyarı geldi

Kuzey Afrika üzerinden gelecek etkili sıcak havaya karşı kalp ve damar rahatsızlığı ile kronik hastalıkları bulunanların, kilolu ve aşırı zayıf kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Bu yıl geçen senenin yazından daha sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üstünde çıkıyor. Uzmanlardan önemli uyarılar var: "Açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın" Gölgede hissedilen sıcaklık değerlerinin İstanbul'da 37, İzmir'de 41, Ankara'da 40 derece olması bekleniyor.

Uzmanlar, bugün ve özellikle cuma gününden itibaren etkili olacak Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması, güneş altında durulmaması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini bildirildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 10 DERECE ÜSTÜ...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, Türkiye yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelecek sıcak hava dalgasının etkisine girecek.

Mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkacak Bursa'da hava sıcaklığının 40, Balıkesir'de ise 42 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklar ülke genelinde de yükselecek. Bu sıcaklık değerlerinin gölge tahminleri olduğunu, güneş altında çok daha yüksek derecelerin hissedileceğini vurgulayan uzmanlar, Kuzey Afrika sıcaklarına karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı. Meteoroloji son olarak da Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illeri için 2-6 Temmuz'da "kuvvetli sıcak hava dalgası" uyarısında bulundu, açıklamada "Zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatlerinde dışarıya çıkılmamalıdır. Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır. İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır. İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol sıvı tüketilmelidir" denildi.

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının, özellikle kronik hastalığı ve kalp rahatsızlığı olanlar açısından önemli bir risk oluşturacağını söyledi.

Pala, sağlık üzerinde sıcaklığın tek başına önemli olmadığını, sıcaklıkla birlikte nemin de önem taşıdığını vurgulayarak, "Nem ve sıcaklık değerleri, hissedilen sıcaklığı artırıyor. Bir yandan hava ısınırken bir yandan da nem de yüksekse özellikle kronik hastalığı ile kalp ve damar sistemi sorunu olanlarda önemli sorunlara yol açabilir.” diye konuştu.

SICAK ÇARPMASI BELİRTİLERİ VE İLK YAPILMASI GEREKENLER

Pala, sıcak çarpması belirtilerinin kişiden kişiye değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Sıcak çarpması, özellikle tansiyon düşüklüğü ile ortaya çıktığında bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı, görme bozuklukları, kusma gibi sorunlara yol açabilir. Bu belirtilerin bir kişide görülmesi durumunda yapılması gereken en önemli şey, kişinin kan basıncı düzeyinin takibe alınması ve ilk yardım uygulamasıyla birlikte kişiye bol sıvı verilmesi. Bunlar yapıldıktan sonra kişinin hemen birinci basamak sağlık kuruluşu ya da acil servise götürülerek ilgili hekime kontrol ettirilmesi sağlanmalıdır.”

Aşırı sıcaklıkların en çok kalp damar sistemi sorunu olanları, sıvı kaybı problemi yaşayanları, kilolu ve aşırı zayıf bireyleri olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Pala, “Geçmeyen sürekli bir baş ağrısı, çift görme, sık kusma ve bulantı gibi belirtiler görüldüğünde derhal bir hekime başvurulmalı.” dedi.

BOL SIVI TÜKETİN, KAT KAT GİYİNMEYİN

Sağlık açısından sıcak hava dalgası durumlarında bazı önlemlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Pala, şunları kaydetti:

"En önemli önlemlerden ilki havanın en sıcak olduğu durumlarda ve özellikle güneş ışığının daha dik açılarla geldiği 11.00-15.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınmak gerekir. İkinci en önemli önlem ise vücudun sıvı ihtiyacının olabildiğince yüksek düzeyde karşılanmasıdır. Sıcaklık, ısı ve nem artışı insanlarda terleme yoluyla sıvı kaybına daha çok yol açar. Sıcak havalarda bol su tüketmekte fayda var. Vücudu mineral kaybından da mümkün olduğunca korumak gerekir. Bu noktada aşırı sıcak havalarda bol bol sıvı gıdaların alınmasında, aşırı hareketsiz bir yaşam tarzından uzak durulmasında ve mümkün olduğunca vücuttaki ısı transferini azaltan kat kat giyinmekten kaçınılmasında fayda var.”

BU YAZ GEÇEN YAZDAN DAHA SICAK GEÇECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Avrupa'yı kasıp kavuran Afrika sıcaklarının hafta sonu bunaltıcı boyutlara çıkacağını söyledi.

SICAKLIKLAR ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Özellikle Antalya, İzmir, Edirne'de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçeceğini ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki 3-4 gün özellikle cuma, cumartesi ve pazar günü, Antalya, İzmir, ve Trakya bölgesinde sıcaklıklar 45 dereceye doğru çıkabilir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Sağlık açısından son derece önemli çünkü. Sıcaklıklar öldürücü olabilir. İstanbul'da 36-37 civarında olmasını bekliyoruz. Önümüzdeki pazartesi, salı kısa bir serinleme olacak sonra tekrar sıcak hava dalgası geliyor. Bu yıl geçen senenin yazından daha sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları ortalamanın 10 derece üstünde çıkıyor."

Aşırı sıcaklıkların kalp krizi, beyin kanaması gibi birçok hastalığı tetiklediğini vurgulayan Şen, 2003 yılında böyle bir sıcaktan Fransa'da çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

ŞAPKASIZ VE GÖZLÜKSÜZ SAKIN ÇIKMAYIN

Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günü zorda kalmadıkça vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğini ifade eden Şen, "Çıkacaksanız da açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın.” dedi.