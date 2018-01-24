Afrin harekatında 5. gün: Bir terörist daha yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı, terör örgütü YPG ve DAEŞ'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

İşte dakika dakika Afrin harekatı:

21.28: Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında sınıra askeri zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 5’inci gününde Afrin sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam diyor. Bölgede çatışmalar devam ederken, doğu illerinde bulunan askeri birliklerde konuşlu tank ve zırhlı araçların operasyon bölgesine sevkiyatları devam ediyor. Akşam saatlerinde Kilis üzeri 2 tank ve 3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracı, askeri lojistik araçları ile Hatay sınırına doğru ilerledi.

19.51: Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) radarla belirlenen terörist mevzileri Fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Sınır birliklerinde konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Askeri yetkililer, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve hedeflerin imha edildiğini belirtti. Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.

19.13: TSK'dan son dakika Zeytin Dalı Harekatı açıklaması geldi. Düzenlenen harekatta 47 terör hedefinin 27 uçakla vurulduğu, 287 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

18.19: Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roketli saldırı yapıldı. Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan vatandaşlardan 11'i yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan iki kişinin hayatını kaybettiği, diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi geldi.

17.30 : Türk savaş uçaklarının bugün bombardımana tuttuğu Afrin barajından ilk fotoğraf geldi. Hava saldırılarında barajın etrafındaki YPG'nin kampları yok edildi. Afrin'e su sağlayan 17 Nisan barajının bir diğer adı, Meydanki.

17.05 : ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tillerson, 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi” ifadesini kullandı.

16.20 : Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonları ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüştü.

16.00 : ÖSO'ya bağlı Kuzey Tugayı,Afrin batısındaki Raco bölgesinde ele geçirdiği PKK'ya ait doçka silahının fotoğrafını paylaştı.

15.30 : Zeytin Dalı Harekâtı'nın 5. gününde ele geçirilen nokta sayısı 20 oldu.

14.40 : Başbakan Binali Yıldırım, şimdiye kadar 214 hedefin tarafından vurulduğunu söyledi

14.25 : Başbakan Yıldırım, "(Zeytin Dalı Harekatı) Şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. 214 hedef vurulmuş ve etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

14.20 : Stratejik öneme sahip Burseya Dağı çevresinde yakalanan bir YPG'li terörist, çevredeki bir tünelde 20 arkadaşının olduğunu söylüyor. ÖSO güçleri ayrıca bölgede bulunan bir çadırda YPG flaması buldu.

14.00 : Cinderes bölgesinde sıcak çatışma sabahtan bu yana devam ederken, Türk savaş uçakları ve helikopterler terör mevzilerini yoğun bombardımana tutuyor. Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı bölgede Hammam köyünü YPG'li teröristlerden alan Türk ordusu ve ÖSO, içeri doğru ilerliyor. Türk savaş uçakları ayrıca güney cephesinde Basufan ve çevresini vuruyor. Basufan, muhaliflerin bulunduğu İdlib'in hemen üstünde yer alıyor. Sabah saatlerinde de doğudaki Afrinbarajı çevresindeki terör kampları imha edildi.

13.35 : Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk askeri yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

13.00 : Hatay'ın Afrin sınırının bazı bölümleri özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Valiliğin aldığı karara göre, sınır hattına siviller ve gazeteciler 7 Şubat'a kadar giremeyecek.



12.55 : Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ÖSO ile bizim 7-8 şehidimiz var. Karşı tarafta 268 terörist öldürüldü." açıklamasını yaptı.

12.40 : Reuters haber ajansı, Kırıkhan'ın Yalankoz mevkisinde taarruz emri bekleyen tankların fotoğraflarını servis etmeye devam ediyor. Tankların üstündeki askerler dikkat çekiyor.

11.50 : Dakikalar önce Hatay'daki tanklar ve zırhlı araçlar sınırı geçerek Afrin'e doğru ilerlemeye başladı.

11.45 : Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG (PKK'nın başını çektiği ve ABD'nin DAEŞ'e karşı ittifak yaptığı paravan örgüt) yetkilisi, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor.

11.35 : Afrin harekâtında son durumu gösteren harita ÖSO tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Haritada Türk askeri ve ÖSO güçlerinin yedi ayrı noktadan terör hatlarını yardığı görülüyor.





11.00 : Terör örgütü YPG'den dün kurtarılan Hammam köyünde yaşayanlar, ÖSO güçlerini sevinçle karşıladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ÖSO mensuplarının yaşlı bir köylüyle sohbeti yer alıyor.

10.10 : Anadolu Ajansı, yoğun sis ve yer yer yağmur altında ilerleyen ÖSO güçlerini fotoğrafladı. Afrin'deki terör hedeflerine doğru yürüyen ÖSO üyeleri teçhizatları sırtlarında taşıyor.

09.40 : Türk jetlerinin bu sabah terör mevzilerini vurması, televizyonların canlı yayınında ekrana geldi. Habertürk televizyonu kameramanı o anları kaydetti.





09.00 : Anadolu Ajansı, Zeytin Dalı harekâtına katılan askerlerin arasına sızma girişiminde bulunan 8 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



08.20 : Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'den Afrin'e doğru yeni bir cephe açıldı. Keferlab ve çevresinde ÖSO güçleriyle YPG'liler arasında çatışmalar var. Böylece Afrin tüm yönlerden kıskaca alınmış oldu.

08.15 : Azez'den açılan cephede yer alan Türk özel kuvvetler askerleriyle YPG'li teröristler arasında 500 metre mesafe var. Çok sayıda Türk özel kuvvetler askerleri Afrin'e girmek üzere Suriye sınırına ulaştı.



07.55 : Reyhanlı'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesinde gece boyunca silah ve top sesleri kesilmedi.

07.50 : ÖSO kuvvetleri tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, gece yarısı bir Türk helikopterinin operasyona katıldığı görülüyor.

07.45 : Türkiye, Azez'de çatışma bölgesinden kaçması beklenen siviller için 3 bin kişilik çadır kent inşa ediyor. Birleşmiş Milletler, Pazartesi günü Afrin'den beş bin sivilin ayrıldığını duyurdu.

07.35 : YPG, daha doğuda yer alan Menbic'te güvenlik gerekçesiyle internet kafeleri kapattı.

DÜN NELER YAŞANDI ?

Harekatın dördüncü gününde Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Afrin'nin batısındaki Cinderes beldesine bağlı El Hammam köyünü ele geçirdi.

Anadolu Ajansının haberine göre köyün çevresindeki tepeler de terör örgütü PYD'den alındı.

Cinderes bölgesi, PYD’nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge olarak niteleniyor. Cinderes aynı zamanda, Afrin’e uzanan düz bir vadi konumunda.

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilerleyen safhaları açısından Cinderes bölgesindeki gelişmelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekiliyor.

ÖSO ve TSK'nın, Afrin'in batısı, kuzeyi ve kuzeybatısından başlatılan operasyonda, ilk 4 günde ele geçirdiği noktalarla terör örgütünün iletişim hatlarının koptuğu belirtiliyor.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise binlerce sivilin Afrin'i terketmeye çalıştığını iddia etti.

Binlerce kişinin Halep'te Kürtlerin kontrolündeki bölgeye gitmeye çalıştıkları belirtiliyor. Ancak Esad rejiminin kaçan sivillerin kontrol noktalarından geçişine izin vermediği ileri sürülüyor.

Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik Burseya dağında da çatışmalar devam ediyor.

Teröristlerin burseya dağını Azez ve Kilis'e roket saldırıları için kullandığı belirtiliyor.

Dağın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattıyla birlikte Azez ve çevresindeki suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditlerin azalacağı vurgulandı.

TSK: EN AZ 260 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TECRÜBELİ BİRLİK BÖLGEDE

Öte yandan Hatay'ın Yalangoz mevkiinde konuşlu bulunan 200 kişilik bir komando birliği de sınıra geldi. Çok sayıda iç güvenlik harekatına katılarak kendini kanıtlayan Hakkari Komando Tugayı'na bağlı birliğin, Hatay'ın Hassa sınırına doğru hareket ettiği ve buradan Afrin bölgesine gireceği öğrenildi.