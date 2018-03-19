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  3. 19 Mart 2018 10:33

Afrin'de 4 katlı binada patlama: 11 ölü

TSK ve ÖSO'nun arama ve tarama çalışmaları yürüttüğü Afrin merkezinde, 4 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO'lu hayatını kaybetti.

Afrin'de 4 katlı binada patlama: 11 ölü
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ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü. Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Patlamada iki yeğenini kaybeden Nasır Fuad, olay yerine gelerek cenazelerinin yanında gözyaşı döktü ve terör örgütüne Kürtçe lanet etti. Fuad dün akşam büyük bir patlama olduğunu ve bu sırada evlerinde bulunan iki yeğeninin hayatını kaybettiğini söyledi.

'GİTTİLER DİYE SEVİNİYORDUK AMA BİZİ RAHAT BIRAKMADILAR'

Teröristlerin birçok evi bu şekilde tuzakladığına dikkati çeken Fuad, "Onlardan olmayan insanların evlerine bomba ve mayın döşemişler. Gittiler diye seviniyorduk ama giderken bizi rahat bırakmadılar. Yeğenlerimin ailesi çok kötü durumda, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Cesetleri dahi alamıyoruz" dedi.

ÖSO mensubu Fadıl Randav da arkadaşlarını şehit vermenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti: "Kardeşlerimiz binalarda terörist olup olmadığına bakıyordu. İçeri girdiklerinde patlama olmuş. Cesetler hâlâ içeride. Zaten oluşan çukuru görüyorsunuz. Teröristlerin tek amacı insanları öldürmek. Allah arkadaşlarımızın şahadetini kabul etsin."

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AA

patlama , afrin
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