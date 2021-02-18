Afyonkarahisar'da 3.0 büyüklüğünde deprem

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde saat 17.40'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.2 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD ise depremin büyüklüğünün 2.8 olduğunu duyurdu.
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