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  3. 18 Şubat 2021 17:56

Afyonkarahisar'da 3.0 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Afyonkarahisar'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 1.2 km olarak ölçüldü.

Afyonkarahisar'da 3.0 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde saat 17.40'ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.2 kilometre olarak ölçüldü.        

AFAD ise depremin büyüklüğünün 2.8 olduğunu duyurdu.

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