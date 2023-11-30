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Ağrı'da kaçak 473 botoks ilacı ele geçirildi

Ağrı'da kaçak 473 botoks ilacı ele geçirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 473 cam şişe içerisinde botoks ilacı ele geçirdi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir TIR'da kaçak ilaç ele geçirilmesiyle ilgili İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol ve uygulama noktasında, İran uyruklu sürücünün kullandığı TIR'da arama yaptı.

Ekipler, dorsenin yedek lastiğinin üstünde poşete sarılı 473 cam şişe içerisinde botoks ilacı ele geçirdi.

İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Etiketler Ağrı botoks ilaç
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