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  3. 20 Ekim 2019 14:47

Ağrı'da roketatarlı saldırı: 5 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 asker yaralandı.

Ağrı'da roketatarlı saldırı: 5 asker yaralı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda roketin isabet ettiği zırhlı araçtaki 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri Doğubayazıt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

İHA: IĞDIR'DA HUDUT KARAKOLUNA ROKETLİ SALDIRI

İHA'nın geçtiği habere göre, Iğdır’ın Aralık İlçesi Gökay Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenlenmiş ve yaralı askerlerin olduğu belirtilmişti.

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