Ağrı'da sağanak yağış: Yollar göle döndü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sağanak etkisini gösterdi. Yolların suyla dolduğu ilçede trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Patnos'ta öğleden sonra sağanak etkili oldu. Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle ilçe merkezinde sokak ve caddeler yağmur suları ile doldu. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sağanak nedeniyle Patnos-Van kara yolundaki trafik de aksadı. Karayolları ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.