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Ağrı'da teröristlerle çatışma: Bir hain öldürüldü

Ağrı'da teröristlerle çatışma: Bir hain öldürüldü

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir terörist öldürüldü, bir asker hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Iğdır-Doğubayazıt arasında Ağrı Dağı bölesinde teröristlerce zırhlı araca el bombası atıldı. Patlamanın etkisiyle bacağına şarapnel parçası saplanan bir asker yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayın ardından başlatılan operasyonda bir terörist öldürüldü. Kaçmaya çalışan teröristlerin yakalanması için çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler ağrı doğubeyazıt terörist çatışma
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