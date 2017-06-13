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  3. 13 Haziran 2017 22:26

AGÜ'nün sitesine siber saldırıda yeni gelişme

Abdullah Gül Üniversitesi'nin resmi web sitesine yapılan sibel saldırıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

AGÜ'nün sitesine siber saldırıda yeni gelişme
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Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) resmi web sitesine yapılan siber saldırıyla ilgili bir çifti gözaltına aldı. Çiftin, KHK kapsamında AGÜ’den ihraç edilen R.Ö. ve eşi Ü.E.Ö. olduğu öğrenildi.

AGÜ’ye ait www.agu.edu.tr URL adresli web sitesine 4 ve 10 Haziran’da izinsiz erişim yapılıp, üniversitenin iletişim bilgisi kısmında bulunan Google haritasında üniversitenin yeri ’Pensilvanya’ olarak değiştirildi.

Aynı zamanda arama motoru Google’da ’Abdullah Gül Üniversitesi’ olarak arama yapıldığında üniversitenin sayfa başlığı olarak belirtilen ’Abdullah Gül Üniversitesi - 3. Nesil Devlet Üniversitesi’ bölümün değiştirilerek ’Abdullah Gül Üniversitesi 3. Nesil FETÖ Üniversitesi’ şeklinde değiştirildiği görüldü.

Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, AGÜ’nün sitesine saldıran şüphelilerin, KHK kapsamında AGÜ’den ihraç edilen R.Ö. ve eşi Ü.E.Ö. olduğunu belirledi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Şüpheli kadın Ü.E.Ö ifadesi sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakılırken, eşi R.Ö. adliyeye gönderildi.

DHA

kayseri , fetö , üniversite , agü