Ahmet Ercan'dan İstanbul depremi açıklaması: ''Daha çok beklersiniz''

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, büyük İstanbul depreminin her an olabileceğini söyleyen uzmanlara tepki gösterdi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, birçok uzman tarafından beklenen İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ercan, "Depremciler! İstanbul depremini daha çok beklersiniz. Şaşırmayın! Ancak ömrünüz yetmez" dedi.

Ercan, "Her an büyük deprem olabilir diye diye, 24 yıl toplumu korku ortamında yaşatıp, tin (ruh) durumunu bozdunuz. Her an bir türlü gelmedi. Geldiğini de göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN TARİH VERMİŞTİ

Ahmet Ercan büyük İstanbul depreminin 2045 yılından önce olmayacağını savunuyor. Ercan geçtiğimiz aylarda yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:



''Büyük İstanbul depremi 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur. Kuzey Marmara'nın yapabileceği en büyük deprem 7.3 tür. Hangi koşullarda yapar? 1999 depremi Yassıada hizasına kadar kırdı. Bu kez oradan başlayacak, Şarköy'e, Saroz'a kadar kıracak. Yassıada'nın bulunduğu kesimden başlayıp Şarköy'e kadar tek bir depremle kıracak olursa bu depremin büyüklüğü 7,3 olur. Bu deprem hem İstanbul'u hem Tekirdağ, hem Yalova'yı hem Karamürsel ve Gölcük'ü Bandırma, Mudanya ve Erdek, Lapseki ve Gelibolu'nun tozunu attırır. Ben bu kırılmayı yakın bir zamanda beklemiyorum. Deprem kestirimlerinde değişim haftalık yıllık ya da beş yıllık değil 50 yüz yıllıktır. Beklenen Kuzey Marmara depremi için büyüklüğü, İstanbul kolu için M6,3 ile M6,7 arası, Tekirdağ kolu için M7,0-7,2 arasıdır. Bu depremler 2045'ten önce olursa şaşırtıcı olur.”