Ahmet Hakan'nın aklına Ekrem İmamoğlu ceza alınca geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ile birlikte siyasi yasak kararı sonrasında Ahmet Hakan'dan "şimdi mi aklınıza geldi" dedirten çağrı: "Hakaret davalarından siyasi yasak cezası çıkarılsın"

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle hapsi istenmesi ve hakkında siyasi yasak kararı verilmesini eleştirdi.

“Ahmak’tan siyasi yasak çıkabilmesi çok korkunç, tam bir saçmalık bu” diyen Hakan, Meclis’e “Hakaret davalarından ‘siyasi yasak’ cezası çıkarılsın. Meclis, bu konuda adım atsın” çağrısında bulundu.

Hakaret davasından siyasi yasak çıkabilmesini ülkenin geleceği açısından da endişe verici olduğunu ifade eden Hakan, “Bugün olanın yarın da olmamasının bir garantisi yok ki. Yarın da başka bir hakaret davasına yaslanılarak siyaset mühendisliği yapılabilir” diye uyardı.

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