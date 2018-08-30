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  3. 30 Ağustos 2018 16:38

Aile Hekimleri Ankara’da buluşuyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF’in organizasyonuyla Türkiye’deki tüm Aile Hekimleri Ankara’da toplanıyor, tükendik diyor.

Aile Hekimleri Ankara’da buluşuyor
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Son aylarda sağlıkta gittikçe artan ve özellikle Aile Hekimleri üzerinde yoğunlaşan şiddet olaylarına ve artan hak kayıplarına dur diyen Aile Hekimleri 1 Eylül Cumartesi günü Ankara’da toplanıyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ve Tüm İllerdeki Aile Hekimi Dernek Başkanlarının da katılacağı etkinliğin tüm yurtta ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Ankara'da Kızılay'da yer alan Ankara Eyüboğlu Otel'de gerçekleşecek etkinlik 1 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.

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