Aile Hekimleri Ankara’da buluşuyor

Son aylarda sağlıkta gittikçe artan ve özellikle Aile Hekimleri üzerinde yoğunlaşan şiddet olaylarına ve artan hak kayıplarına dur diyen Aile Hekimleri 1 Eylül Cumartesi günü Ankara’da toplanıyor.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ve Tüm İllerdeki Aile Hekimi Dernek Başkanlarının da katılacağı etkinliğin tüm yurtta ilgiyle takip edilmesi bekleniyor.

Ankara'da Kızılay'da yer alan Ankara Eyüboğlu Otel'de gerçekleşecek etkinlik 1 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.