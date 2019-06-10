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  3. 10 Haziran 2019 18:26

AK Parti'de Aleyna Tilki krizi

Zonguldak Belediyesi tarafından uzun bir aradan sonra bu sene ilk kez yapılacak olan festivalde sahne alacak olan Aleyna Tilki, özellikle AK Parti’nin muhafazakar kesiminde tepki ile karşılandı.

AK Parti'de Aleyna Tilki krizi
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AK Parti içersindeki muhafazakar grup Belediye Başkanı Selim Alan’ı topa tutarak “Aleyna Tilki konserine hayır” kampanyası başlattılar.

Konser anlaşmasının iptalini isteyenler Selim Alan için, “AK Parti’nin içine girmiş solcu” benzetmesi yapan protestocular, “Güneydoğu’da savaş yaşanırken, her gün şehit haberleri gelirken festival olur mu?” derken, Aleyna Tilki’nin Türk gençliğine kötü bir rol model olduğunu, AK Parti’li bir belediye başkanının daha seçici olması gerektiğini öne sürüyorlardı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin tatil biçin gittiği Bodrum’da yeşil bikinisiyle kamuoyunun gündeme gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yaşanan tepkiler üzerine bu yıl yapılacağı açıklanan Zonguldak Belediyesi Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali, gerekçe gösterilmeksizin iptal edildi.

İptal kararında AK Parti tabanının tepkisi ve yaşanan terör saldırılarının etkili olduğu iddia ediliyor. AK Parti’de yaşanan bu kriz üzerine Belediye Başkanı Ömer Selim Alan bir haftalık izinle şehip dışına çıkarken yerine vekil olarak Murat Uzun’u bıraktı.

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