AK Parti'de Gelecek Partisi krizi! İşte Davutoğlu'nu tebrik eden isimler

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun gündeme getirdiği, Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ni kurmasının ardından 16 AK Parti Milletvekilinin kendisini arayarak tebrik ettiği iddiası AK Parti’yi karıştırdı.

Uğuroğlu’nun köşesinde verdiği bilginin ardından, söz konusu milletvekillerinin AK Parti’nin Konya, Karaman ve Mersin milletvekilleri olduğu iddia edilmişti.

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre; AK Parti’nin söz konusu üç ilde toplamda 16 milletvekiline sahip olması dikkat çekerken, listede ismi geçen 9 milletvekili Davutoğlu’nu tebrik ettikleri iddiasını yalanladı.

AK Parti Konya Milletvekilleri; Leyla Şahin Usta, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Gülay Samancı, Selman Özboyacı, Mersin Milletvekilleri; Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ile Karaman Milletvekili Recep Şeker yaptıkları açıklamalarla Ahmet Davutoğlu’nu aradıkları iddiasını reddederken, diğer 7 milletvekilinin konu ile ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti.

AÇIKLAMA İSTENDİ!

AK Parti yönetimi, Gelecek Partisi’ni kurduğu için Ahmet Davutoğlu’nu tebrik ettiği iddiası ile ilgili sessiz kalan 7 milletvekilinden açıklama istedi. Yedi milletvekiline sessizliğin sebebinin sorulduğu ve “Eğer onlardan değilseniz, neden açıklama yapmıyorsunuz” denildiğini öğrenildi.

Henüz açıklama yapmayan vekillerin listesi ise şöyle;

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan

Gelecek Partisi için Davutoğlu'nu kutlayan 16 AK Partili milletvekili kim?