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  4. 17 Aralık 2019 11:49

Gelecek Partisi için Davutoğlu'nu kutlayan 16 AK Partili milletvekili kim?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, 5 ilçe belediye başkanının istifa ederek Ahmet Davutoğlu’nun yeni kurduğu Gelecek Partisi’ne geçeceğini öne sürdü. Uğuroğlu ayrıca AK Partili 16 milletvekilinin de Gelecek Partisi için Ahmet Davutoğlu'nu bizzat kutladığını söyledi.

Gelecek Partisi için Davutoğlu'nu kutlayan 16 AK Partili milletvekili kim?
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Uğuroğlu’nun yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Edindiğim bilgiye göre yazımı hazırladığım ana kadar AKP'de halen milletvekili olarak 16, eski milletvekillerinden ise 35'i Ahmet Davutoğlu ve yakın kadrosunu arayarak 'hayırlı olsun' temennisinde bulundular.

Önümüzdeki günlerde 5 ilçe belediye başkanının Gelecek Partisine geçmesi de bekleniyor.

Ayrıca yüzde 85'i AKP'den olmak üzere çeşitli partilerden de istifalar olduğu ve Gelecek Partisine geçmek için belde, ilçe ve il teşkilatlarının kurulmasını bekledikleri ifade ediliyor."

Orhan Uğuroğlu'nun yazısının tamamı için...

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