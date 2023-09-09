AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim: Bu sefer bir kadın!

Artık 6 ay gibi kısa bir süre kalan 2024 yılı yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için muhtemel aday listelerine eskiden bakanlık görevi de yapmış olan bir kadın belediye başkanının adı da eklendi.

AK Parti de yerel seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. Anketler de yaptırıldığı konuşulurken şimdiye dek AK Parti'nin olası İBB adayları arasında Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Tevfik Göksu, Şadi Yazıcı, Fahrettin Koca, Hilmi Türkmen ve Osman Nuri Kabaktepe'nin isimleri geçti. Bu sırada sürpriz bir isim daha kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in aktardığına göre; AK Parti'nin İBB adayı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i göstereceği kulislerde dillendiriliyor. Ayrıca Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya da Fatma Şahin ismini gündeme getirip "Ben Fatma Şahin ismini duydum. Bugünlerde konuşuluyor. Gaziantepli isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş" ifadelerini kullandı.