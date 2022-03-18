AK Parti'den Metaverse toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 Mart’ta AK Parti'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenecek “Forum Metaverse” toplantısına katılacağı öğrenildi.

AK Parti, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından 21 Mart’ta gerçekleştirilecek olan “Forum Metaverse” toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

“Metaverse teknolojisini anlamak ve doğru yorumlamak” amacıyla düzenlenen programda Metaverse’in toplumsal, ekonomik, dini ve siyasi boyutları ele alınacağı öğrenildi.

Milliyet’e konuşan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Metaverse’ün sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik teknolojileri ile adeta internetin yeni bir aşaması olduğuna işaret etti. Programın “Metaverse ve Değerler” başlıklı bölümde de Metaverse dünyasının İslam inancı ve değerlerine etkileri tartışılacak.

METAVERSE NEDİR?

"Meta-evren"in kısaltması olan metaverse, gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya. Pratik anlamda, artırılmış ve sanal gerçeklik ürün ve hizmetlerini ifade ediyor.

Metaverse'de insanlar kendilerini temsil etmek, birbirleriyle iletişim kurmak ve sanal olarak topluluğu oluşturmak için avatarları kullanırlar. Meta veri tabanında, dijital para birimi, giysi veya video oyunları söz konusu olduğunda silahlar ve kalkanlar ve diğer birçok öğe satın almak için kullanılır. Kullanıcılar ayrıca bir sanal gerçeklik kulaklığı ve denetleyicileri kullanarak akıllarında hiçbir amaç olmadan eğlence için meta veri tabanında sanal olarak seyahat edebilirler.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Terim; insan topluluğunun avatarlar biçiminde etkileşime girebileceği, fiziksel gerçekliğe paralel bir siber uzayı belirtiyor. Konsept, yazar Neal Stephenson tarafından 1992 bilim kurgu romanı "Snow Crash"de ortaya atılmış. Paylaşılan çevrimiçi alan da fiziksel, artırılmış ve sanal gerçekliğin birleştirilmesini ifade eder. Teknoloji blog'u Verge ise, metaverse'in kısmen gelecek için bir rüya ve kısmen de halihazırda devam etmekte olan değişiklikleri kapsüllemenin bir yolu olduğunu söylüyor.

Bazı video oyunu toplulukları, Roblox (çocuklar ve gençler tarafından yaratılan sayısız oyunu içeren bir platform) veya Fortnite gibi, meta-evrenlerin tohumlarını zaten yarattılar. Hatta nisan ayında Fortnite'ta avatar olarak karşımıza çıkan rapçi Travis Scott'ın verdiği beş sanal konseri 12 milyondan fazla oyuncu takip etti.

Milliyet