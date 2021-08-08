AK Parti'den ''seçim mi geliyor'' dedirten hamle

Gaziantep'te 37 mahalle için birleştirme kararı verildi. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, AK Partili belediyenin aldığı bu kararı seçimlere hazırlık olarak nitelendirdi.

Şehitkamil Belediye Meclisi Ağustos ayı 2.Birleşim Toplantısında, ilçe sınırları içerisinde bulunan 37 mahallenin birleştirilmesi için karar alındı. Düzenlemeye, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya’dan tepki geldi.



Şehitkamil Belediye Meclisinin aldığı karar kapsamında muhtarları ziyaret ederek mevcut sorunlar ve belediyenin aldığı karar üzerine görüş alış-verişinde bulunan Yılmazkaya, belediyenin aldığı bu kararı seçimlere hazırlık olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE’DEKİ 500 İLÇE BELEDİYESİNİN NÜFUSUNDAN DAHA BÜYÜK MAHALLELER!

CHP'li Bayram Yılmazkaya konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Mahalle sakinlerine ve muhtarlara sorulmadan alınan bu kararla oluşturulan mahallerin nüfusları, Türkiye’deki 500 ilçe belediyenin nüfusundan daha büyük, bu düzenlemeyle devasa mahalleler oluşturulmakta. Bu aşırı nüfusla birlikte muhtarlarında hizmet verebilme kabiliyeti zorlaştırılmaktadır” dedi.

Yılmazkaya, “Güya birleştirmelerdeki hedeflenen amaç, öğrencilerin daha geniş kapsamda okul tercihi yapabilmesine zemin oluşturmak. Madem AKP iktidarı öğrencileri ve eğitimi bu kadar çok düşünüyordu, 8 milli eğitim bakanı değiştirip, 15 defa eğitim sistemini alt-üst ederek öğrencilerin ve ülkedeki eğitim sistemini mahvetmezdi” ifadelerini kullandı.

“Bu nüfus büyüklüğündeki mahallelerde önümüzdeki seçimlere hazırlık yapılmakta, seçmen kaymalarına zemin hazırlanmakta” diyen Yılmazkaya, bu yapılan düzenlemeyi iyi niyetli olarak görmediğini belirtti. İlçedeki muhtarları da gezen CHP'li vekil, belediyenin aldığı kararın arkasındaki nedenlerin farklı hesaplar içermesinden dolayı kaygılı olduğunu vurguladı.

"KARARDAN BİR AN ÖNCE DÖNÜLMELİ"

Belediyenin aldığı bu kararı 2023 seçimlerine hazırlık olarak nitelendirilen Yılmazkaya, “Bu yeni düzenlemeyle, 300-500 kişilik seçmen kaymalarının bu birleşimi yapılan mega büyüklükteki mahallelerde fark edilmeyeceği ortadadır. Ve bu durum muhtarlarımızca da işaret edilmektedir. Birçok ilçeden büyük olan bu mahallelerin bu şekilde birleştirilmesinin altında başka sebepler olduğu muhtarlarımızca da dile getirilmektedir. Mahalle sakinlerinin ve muhtarların kaygılı olduğu bu kararın vatandaşa ve muhtarlara sorulmadan uygulamaya alınması yerel yönetimlerin temelini oluşturan muhtarlarımıza darbe niteliği taşımaktadır. Şehitkamil Belediyesi'nin aldığı bir kararla, 2-3 mahalle birleştirilerek 35-40 bin nüfuslu devasa mahalleler oluşturulmaktadır! Bu yüksek nüfus oranları birçok ilçe nüfusunun 20 katı büyüklüğüne eş değerdir. Muhtarlarımız ve bizlerce de kaygı verici olarak nitelendirilen bu karardan bir an önce dönülmesini bekliyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak süreci hassasiyetle takip edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiriyoruz” ifadelerin kullandı.