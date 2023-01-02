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AK Parti'den silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş hakkında açıklama

AK Parti'den silahlı saldırıda öldürülen Sinan Ateş hakkında açıklama
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AK Parti'den geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'da motosikletli bir saldırganın açtığı ateşte başından vurularak hayatını kaybetti. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili şu ana kadar MHP kanadı sessizliğini korurken, AK Parti'den bir açıklama daha geldi.

 "OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATILACAKTIR"
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının, " Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme var mı?" sorusunu Çelik şu sözlerle yanıtladı: "Ailesine başsağlığı diliyoruz. Burada bu menfur olay gerçekleştirdikten sonra yapılan yorumların birçoğunu gördük. Bir ölü üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar var. Bunların tutumu ahlaki değil. Sonuç olarak emniyet güçleri, bu konunun bütün boyutlarını açığa çıkaracaktır. Bu tip meseleler örtbas edilecekmiş gibisinden Cumhur İttifakı'nı adres göstererek yapmaya çalışmasını tespit ettik. Emniyet teşkilatı, adliye işinin başındadır. Olay bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin sürdürülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'ten 5'e çıktı. Olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi. Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.

"PARA İÇİN YAPTIK"
Ayrıca gözaltındaki bir şüphelinin saldırıyı itiraf ettiği ve "Para için yaptık" dediği öğrenildi. Emniyet kaynakları ise soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bilgisini verdi.

Etiketler Sinan Ateş açıklama ak parti
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