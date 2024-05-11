Dünya Bankası açıkladı: Kanal İstanbul Projesi'ni finanse etmeyeceğiz

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye’ye sağlanacak 35 milyar dolarlık finansman paketinin ayrıntılarını paylaştı. Kanal İstanbul'un bu projeler arasında yer almadığını vurguladı.

Dünya Bankası (DB), Türkiye'ye beş yıl içinde toplam 35 milyar dolar finansman sağlamayı planlıyor. Banka tarafından onaylanan Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF) ile Türkiye'deki mevcut 17 milyar dolarlık portföye ek olarak 18 milyar dolarlık finansman desteği sağlanacak.

Bu program, Türkiye'yi Dünya Bankası'nın üçüncü büyük ülke programı haline getirdi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, BBC Türkçe'ye verdiği röportajda, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerin ekonomik toparlanmasının desteklenmesi ve iklim değişikliği projelerinin bu finansmanın temel hedefleri arasında olduğunu belirtti. Lopez, Kanal İstanbul'un ise finanse edilen projeler arasında yer almadığını açıkça ifade etti.

Lopez, Ülke İşbirliği Çerçevesi kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki altyapının, sosyal hizmetlerin ve ekonomik toparlanmanın öncelikli alanlar olduğunu söyledi. İkinci hedefin, hükümetin 12 yıllık 60 GW yenilenebilir enerji projesiyle enerji güvenliğini artırmak olduğunu belirten Lopez, üçüncü olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi işaret etti.

Lopez, ihracatçıları destekleyen Eximbank'a 660 milyon dolar garanti verdiklerini ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefleyen şirketlere de 400 milyon dolar finansman sağlandığını belirtti. Çatılara güneş panellerinin kurulmasını desteklemek için de 600 milyon dolarlık bir proje onaylandı.

'ŞİMŞEK'İN POLİTİKALARINI DESTEKLİYORUZ'

Lopez, Türkiye ekonomisinde Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ile özdeşleşen mevcut ekonomi politikalarını desteklediğini ifade etti. Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımda pozitif bir eğilim olduğuna dikkat çeken Lopez, hükümetin doğru politikalarla ekonomik dengesizlikleri aşacağını umduğunu söyledi.