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Yabancı uyruklu kiracı, ev sahibini fena dolandırdı

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Bolu'da, 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi karşılaştığı manzarayla donup kaldı.

Bolu'da 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi İ.B. boş evle karşılaştı. Kiracısının başına bir iş gelmesinden şüphelendiği için ekiplerle eve geldiğini söyleyen İ.B., "Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de" dedi.

Bolu'da, 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi karşılaştığı manzarayla donup kaldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Karaçayır Mahallesi’ndeki Koçak Apartmanı’nda meydana geldi. Bir süredir kirayı ödemeyen kiracısı Afgan uyruklu Abed E.’ye 15 gündür ulaşamayan ev sahibi İ.B., evin kapısını çaldığında açan olmadı. İ.B., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen çilingirin kapıyı açmasının ardından polislerle eve giren İ.B., boş evle karşılaştı. Kiracı Abed E.’nin evde kendisine ait olan tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına da bakmadığı öğrenildi.Bolu'da, 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi karşılaştığı manzarayla donup kaldı.

Ev sahibi İ.B., "Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu" dedi. (DHA)

 

Bolu'da, 15 gündür telefonlarına bakmadığı için polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Afgan kiracısı Abed E.'nin oturduğu eve giren ev sahibi karşılaştığı manzarayla donup kaldı.

 

 

 

Etiketler bolu kiracı yabancı uyruklu kiracı ev sahibi boş ev borçlu kiracı
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