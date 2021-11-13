AK Parti'den tepki çeken dolar yorumu

AKP Kayapınar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Girişen'in yaptığı dolar paylaşımı tepkilere sebebi oldu...

Türk lirası, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken; dolar kuru 9.99 liradan işlem görüyordu. Akşam saatlerinde 10 liraya ulaşan döviz kurunun artışı sürüyor.

Bu sırada kamuoyundan tepkiler artarken doların artmasının nedeninin “Türkiye’nin emperyalizme karşı mücadelesinin sonucu” olduğunu dile getirenler de oldu.

AK Parti Kayapınar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Girişen yaptığı paylaşımla tepkilerin sebebi oldu.

Girişen paylaşımında, Won, Yen, Ruble gibi diğer para birimlerini paylaşarak, “ABD emperyalizmine boyun eğmeyen ülkelerde doların son durumu” ifadelerini paylaştı. Fakat Girişen’in, o ülkelerdeki alım gücüne dair bir şey bir şey yazmaması dikkat çekti.

Gelen tepkilerin ardından Girişeni Twitter hesabını korumalı hale alarak tweetlerinin görünmesini engelledi.