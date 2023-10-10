AK Partili belediye başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisi'nde alınan 'Ömer Halisdemir Caddesi' kararı üzerine AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini açıkladı.

Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz Kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararı alınmasına AK Parti Tokat İl Başkanlığın'dan tepki geldi. AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer yaptığı yazılı açıklama ile Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un partiden kesin ihraç istemiyle yetkili disiplin organlarına sevkine karar verildiğini açıkladı.

Özer açıklamasında, "Sulusaray İlçesi Belediye Meclisinin Ağustos ayı 31.07.2023 tarihli gündeminin 2023/481 sayılı 4. Maddesindeki “Astsubay Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'' isminin değiştirilmesinin Sulusaray İlçe Belediye meclisince oy çokluğuyla kabul edilmesi işlemi, 10.10.2023 tarihli il yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup; söz konusu kararın partimizin savunduğu değer, ilke ve prensiplere aykırı olması, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumak adına canını feda eden şehitlerimizin mirasına saygısızlık oluşturduğu konusunda görüş birliğine varılmış olup; iş bu kararı alan Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un söz konusu eyleminin kesin ihraç istemimizle birlikte değerlendirilmek üzere yetkili disiplin organlarına sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

DHA