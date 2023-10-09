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MHP’den 2 isme Ömer Halisdemir ihracı

MHP’den 2 isme Ömer Halisdemir ihracı
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Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisi’nde alınan ‘Ömer Halisdemir Caddesi’ kararı üzerine MHP iki belediye meclisi üyesini partiden ihraç etti.

Sulusaray Belediyesi ağustos ayı belediye meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile ilçede bulunan 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in isminin bulunduğu caddeye, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan Şahin Hasgül'ün isminin verilmesi kararı alındı.

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Tokat Valiliği kararı iptal ederek, “Belediye Meclis gündeminin 4. Maddesinde ‘Şehit Ömer Halisdemir Caddesi' isminin değiştirilmesi kararı Valilik Makamının 07.10.2023 ve 36364 sayılı yazısı ile iptal edilerek eski haline getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Tokat – Sulusaray İlçe Belediyesi’ndeki 2 meclis üyesinin istifasının istendiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Durmaz, “Tokat/Sulusaray İlçe Belediye meclisinin, 15 Temmuz'un kahraman şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in adını taşıyan caddenin isminin değiştirilmesi kararına olumlu oy kullanan 2 meclis üyemizin istifaları alınarak partimizle ilişikleri kesilmiştir” dedi.

Etiketler ömer halisdemir ihraç mhp
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