AK Partili belediye çocuklar için hazırlanan projeyi depoya attı

Giresun Belediyesi’nin CHP’li eski Başkanı Kerim Aksu, 2012’de belediye binası girişine Kitap ve Oyuncak Kumbarası koydu. Vatandaşların kumbaraya bıraktığı kitap ve oyuncaklar ihtiyaç sahibi okullara gönderildi. Merhum sanatçı Levent Kırca’nında destek verdiği kampanya örnek proje seçilmişti.

10 BİN KİTAP BAĞIŞLANDI

Sözcü gazetesinin haberine göre, projeyle, aralarında LÖSEV İzmir Şubesi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Şanlıurfa Arısu İlköğretim Okulu’nun olduğu pek çok kuruma toplam 35 koli oyuncak gönderildi. Köy okullarına, 10 bin adet kitap ulaştırıldı. AK Partili yeni Başkan Aytekin Şenlikoğlu, CHP’li Aksu zamanında yapılan “Kitap ve Oyuncak Kumbarası” kampanyasını iptal etti.

