AK Partili Belediye'den Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan etkinliğinde Atatürk resimlerine yer vermedi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in girişimiyle Atatürk resmi alana alkışlar eşliğinde asıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, aynı zamanda da milli egemenliğin sembolü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Ülke genelinde çeşitli organizasyonlar düzenlenirken; AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 'Atatürk'süz 23 Nisan etkinliği ise tepki çekti.

ATATÜRK RESMİNE YER VERMEDİLER

Belediye, organizasyonunda Atatürk resmine yer vermedi. Söz konusu durumun, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e bildirilmesinin ardından harekete geçildi.

Adıgüzel'in girişimiyle birlikte Atatürk resmi alana alkışlar eşliğinde astırdı.

Burası AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alan düzenlemesinden sorumlu olduğu 23 Nisan etkinlik alanı.

Alanda Atatürk resminin olmadığının bildirilmesi üzerine müdahele ettik. O resmi oraya alkışlar içinde astırdık.



Şimdi soru şu İçişleri bakanı Sn. @AliYerlikaya

Ordu… pic.twitter.com/jeVfhoX47o — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) April 23, 2024

BAKAN YERLİKAYA'YA SORDU: 'GÖRMEZDEN Mİ GELECEKSİNİZ?'

O anları X hesabından paylaşan Adıgüzel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da seslenerek, "Soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız? Yoksa AK Partili belediye diye görmezden mi geleceksiniz?" diye sordu.

CHP'li Adıgüzel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Burası AK Partili Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin alan düzenlemesinden sorumlu olduğu 23 Nisan etkinlik alanı.

Alanda Atatürk resminin olmadığının bildirilmesi üzerine müdahele ettik. O resmi oraya alkışlar içinde astırdık.

Şimdi soru şu İçişleri bakanı Sayın Ali Yerlikaya,

Ordu Büyükşehir Belediyesine de Atatürk'e gereken saygı ve hassasiyeti göstermediği için soruşturma ve müfettiş görevlendirmesi yapacak mısınız?

Yoksa AK Partili belediye diye görmezden mi geleceksiniz?

Duyarlılık gösterip beni arayarak bilgilendiren tüm yurttaşları ve velileri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.”