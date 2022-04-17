AK Partili belediyeden tepki çeken 7 milyon TL'lik ihale

İstanbul'da AK Partili Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, üzerinde kendi adının yazılı olacağı 240 bin saat alımı için 7 milyon TL'lik bir ihaleye imzasını attı.

“Muhtelif Ebatlarda Saat Alımı İşi” adı altında mart ayında açılan ihalenin sözleşmesi imzalandı. 40 bin adet duvar saati, 200 bin adet buzdolabı saati alımını kapsayan ihaleyi, bir firma 7 milyon 40 bin TL’ye üstlendi. Firmanın ortakları arasında Alparslan Esen ve İbrahim Esen yer alıyor.



AK Partili Ümraniye Belediyesi geçen yıl 8 ve 27 Aralık tarihlerinde de iki ayrı ihale ile saat alımı yapmıştı. 350 bin ve 370 bin TL’lik ihaleleri de aynı firma almıştı. AK Partili Başakşehir Belediyesi de, Aralık 2019’da aynı firmadan 283 bin 800 TL buzdolabı saati alımı yapmıştı.



İHALENİN AMACI ŞU ŞEKİLDE



Ümraniye Belediyesi, ihalenin amacını teknik şartnamede ise şu şekilde açıkladı:



"-Esnaf, STK, muhtarlık, dernekler vb. ziyaret esnasında,



-Mobil araçlara gelen vatandaşlarımıza,



-Vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederken,



-Özel gün ve haftalardaki organizasyonlarda,



-Hizmet binamızdaki iletişim merkezimize gelen vatandaşlara,



Bu ihtiyaç duyulan alanların dışında idarenin uygun bulacağı diğer sosyal projelerde dağıtılmak üzere malzeme alımı amaçlanmaktadır."



"SAATLERİ KENDİ İSMİ YAZILACAK"



Duvar saatinin yaklaşık bir kilogram ağırlığında, 40 santimetre çapında ve 4,5 santimetre kalınlığında olması istenen teknik şartnamede ayrıca şöyle deniyor:



"Duvar saatinin iç kısmında yukarıda kurumsal logolu Ümraniye Belediyesi, altta İsmet Yıldırım Ümraniye Belediye Başkanı yazısı olmalıdır.



Yaklaşık 120 gram olması istenen buzdolabı saatlerinin çapı ise yaklaşık 10 santimetre olacak.



Arkasında 3 adet mıknatıs bulunması istenen buzdolabı saatlerinin içinde de belediyenin adı ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın adının yazılması istendi."

Milli Gazete