AK Partili Binali Yıldırım'dan Miami’de temel attı

AK Partili Binali Yıldırım, Miami’de 'Okan Tower' adlı lüks apartman dairelerinin bulunduğu 70 katlı binanın temelini attı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Miami’de Okan Grubu’nun yaptırdığı ‘Okan Tower’ adlı lüks apartman dairelerinin bulunduğu binanın temel atma törenine katıldı.

AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Okan Grubu’nun Floroda Eyaleti’nin Miami kentinde yaptırdığı ‘Okan Tower’ adlı lüks apartman dairelerinin bulunduğu 70 katlı binanın temel atma törenine katıldı.

Tele1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre Türk asıllı işadamı Okan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan tarafından yaptırılacak Okan Tower’da 163 rezidans daire ile Hilton tarafından yönetilen 236 kiralık rezidans ve bir Hilton Oteli yer alacak.

Uluslararası yerleşenleriyle ünlü Miami Kenti’nde ‘Küçük Moskova, Küçük Meksika’ gibi ülke zenginlerinin oturduğu lüks binaların olduğu mahalleler bulunuyor.

Pandemiden nasibini alan kentler arasında Miami’de bulunuyor. ABD’nin birçok ülkeden seyahat yasağını kaldırmasından sonra aralarında Okan Grubu’nun da bulunduğu emlak piyasasının hareketleneceğini düşünen şirketler yeniden harekete geçti.

Emlak siteleri şirketlerin yabancı alıcıları beklediğini yazıyor.

Okan Grubu ABD Yöneticisi Kasım Badak çok sayıda birim satabileceklerine inandığını söylüyor. Miami’nin en yüksek kulelerinden biri olacak ‘Okan Tower’ın 2026 yılında tamamlanması bekleniyor.Okan Grubu’nun İstanbul’da bir vakıf üniversitesi ve hastanesi bulunuyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanlığını da yapan Binali Yıldırım’ın sadece temel atma töreni için mi Miami’ye geldiği, ABD’nin başka kentlerinde temasları olup olmadığı bilinmiyor.