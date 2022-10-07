AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir kadın turizm işletmecisinin sorusu sırasında mikrofonunu açık unutunca skandal bir ifadeye imzasını attı: "He de geç gitsin!"

Kayseri turizminin gelişmesi ve potansiyelinin arttırılması noktasında karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı “Turizm Değerlendirme Toplantısı” Kayseri Valiliği'nin ev sahipliğinde yapıldı.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik tarafından gerçekleştirilen toplantıda mikrofonun açık olduğunu unutup büyük bir skandala imzasını attı.

Uzun yıllardır turizm işletmecisi olduğunu söyleyen bir kadın şikayetini aktarırken, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın yanında oturan AK Partili Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Bir şey deme, he de geç gitsin” ifadelerini kullandığı an kayıtlara yansıdı.

Kadın işletmecinin sorusu ise şuydu:

“Geçen sezon özellikle sıkıntıda kaldığımız bir onu var. Hacılar yolu istikametinde bir hava akımı nedeniyle yol kapanıyor ve ister istemez gelen ve dönüş yapan misafirler yolu kullanamıyor ve mağdur oluyorlar. Bu da bizi üzüyor ve elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Bununla ilgili ne yapılabilir nasıl bir çözüm üretilebilir?”

Kadın işletmeci sorusunu daha tamamlamamışken mikrofonunu açık unutan AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye dönerek, “Hamdi ‘yok’ dedi. Bir şey söyleme. He de geç gitsin” ifadelerini kullandı.