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AK Partili Çelik: ''Son derece acımasız olacağız!''

AK Partili Çelik: ''Son derece acımasız olacağız!''
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, deprem bölgelerinde yaşanan yağma olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız" dedi.

Adana Şehir Hastanesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Çelik, şunları söyledi:

Bütün dünyanın 'acil' koduyla yardım göndermeye çalıştığı bir felaket söz konusu. Tabii ki eksikler, ulaşılması gereken yerler var.

Yağma olayları karşısında son derece acımasız olacağız. Bir kere daha uyarıyoruz; hayatları boyunca bu utançla yaşarlar. Bu tip girişimler olduğunda son derece kararlı ve net davranacağız.
Çocuklarla ilgili şer şebekeleri spekülasyon yapıyor. Çocuklarımız burada güven altında, sahip çıkılıyor. 'Bu çocuklar sahipsiz kaldı, kimse ilgilenmiyor, yabancıların ellerine düşer' gibi yaklaşımlar konusunda çok hassasız."

BAKAN BOZDAĞ: YASALARIMIZ EKSİKSİZ UYGULANMAKTA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde yaşanan hırsızlık ve yağma olayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Hırsızlık ve yağma hadiseleri az da olsa görülmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk çalışmalarını artırdı. Yasalarımız eksiksiz uygulanmaktadır. Sorumlularla ilgili her tür tedbir kararlarının (gözaltı, tutuklama, yurt dışına çıkış yasağı vs) alınması konusunda gerekenler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler yağma ak parti acımasız yağmacılar
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