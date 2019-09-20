AK Partili eski başkan ihalede usulsüzlükten yargılanacak

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre AK Partili eski Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü 2012 yılında irtikap ile ihaleye fesat karıştırma suçlarından yargılanmaya başladığı ve 2013 yılında da beraat ettiği davadan yeniden yargılanacak. AK Parti tarafından 30 Ocak 2018 yılında istifası istenen Külcü'nün istifa etmesinin ardından Sayıştay raporlarındaki usulsüzlükler gündem oldu. Külcü’nün akrabalarını işe aldırdığı da geçtiğimiz aylarda ortaya çıktı. Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açılan davada dönemin AK Partili Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile yedi meclis üyesi yargılandı. Haklarında, "İhaleye fesat karıştırmak ve irtikap" suçlarını işledikleri iddiasıyla dava açılan sanıklardan Külcü, savunmasında, suça konu ihalelerde usulsüzlük yapılmadığını, prosedürün kanuna uygun olarak uygulandığını belirtti. Suçtan zarar gören tarafın ise İçişleri Bakanlığı olduğu belirtildi. Yargıtay, oybirliği ile aldığı bozma kararında İçişleri Bakanlığı'nın süreçten haberdar edilmemesini gerekçe olarak gösterdi.

Külcü 2012 yılındaki duruşmada “göreve başladığı tarihten davanın açıldığı tarihe kadar belediye tarafından gerçekleştirilen ihalelerin tamamının incelendiğini vurguladı. Külcü, savunmasında da davaya konu olan “ihalelere fesat karıştırılmadığını, Çorumspor'a yapılan desteklerden de kendisinin haberinin olmadığını söyledi. Külcü ve belediye meclis üyeleri 2013 yılında beraat etti.