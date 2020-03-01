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  3. 01 Mart 2020 11:51

AK Partili eski vekilden Rusya açıklaması !

Eski AK Parti milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, bugünkü yazısında Türkiye'nin dış politika tercihlerinin Rusya eksenine kaydırmasının akılla izah etmenin mümkün olmadığını belirtti.

AK Partili eski vekilden Rusya açıklaması !
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Eski AK Parti milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'nin dış politika tercihlerinin Rusya eksenine kaydırmasının akılla izah etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Adeta pusu kurarak askerlerimizi şehit eden Rusya’nın bu acımasız tavrına rağmen, özellikle yandaş medya marifetiyle öylesine zehirli bir algı operasyonu yapılıyor ki, Putin’e en küçük bir eleştiri yapmak bile “emperyalistlerin adamı” olmakla eş değer görülebiliyor. Ama bu akıl fukarası tayfaya göre askerlerimizi şehit eden Putin hâlâ günahsız ve tertemiz!" ifadelerini kullandı.

Ocaktan, İdlib'deki hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerden ötürü Ankara'nın Rusya’yı değil, Suriye'yi suçlamasına karşın baş sorumlusu Rusya olduğu vurgusunu yaparak, "Bu onur kırıcı saldırının telafisi mümkün müdür bilemem, ama bildiğim bir şey var ki artık bu Rusya sevdasından vazgeçmemizin zamanı geldi de geçiyor bile..." diye yazdı.

Mehmet Ocaktan'ın yazısının tamamı için tıklayınız

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