AK Partili görevliden kıdemli YSK memuruna küfür !

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da geçersiz oyların sayımı sürüyor. Sayımda bulunan CHP görevlilerinin iddiasına göre, bugün Kağıthane'deki sayım sırasından AK Partili sorumlu avukat Necip Kumandan, YSK’nın kıdemli memuruna küfür etti.

İstanbul Kağıthane'de geçersiz oyların sayımı sırasından gerçekleşen olayda, iddiaya göre kuruldaki AK Partili yetkili avukat önce CHP'li vekillere laf attı. Ardından iddialara göre görevli kadın hakime yönelik sesini yükseltti. YSK memurlarına emir verir tarzda konuşan AK Parti’li Kumandan’a başından beri hiç sesi çıkmayan YSK kıdemli memuru tepki gösterdi.

İddiaya göre YSK memuru, AK Partili Kumandan'a, “Bana parti temsilcilerine yaptığın gibi yapamazsın, ben burada devletin memuruyum ve ysk adına işimi yapıyorum. Yeter artık proveke etme çalışmamızı” deyince AK Partili Kumandan da YSK memuruna “S..tir git terbiyesiz” dedi.

Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden engellendi. İki isim de birbirinden şikayetçi olacağını söyledi.