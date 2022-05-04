AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş

Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Murat Aydın, bayramlaşmak için gittiği Zerzavatçı Mahallesi'nde protestoyla karşılaşınca; beraberindekilerle birlikte bölgeyi terk etti.

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Zerzevatçı Mahallesi’ne bayramlaşma için gelen AK Partili belediye başkanı Murat Aydın ve beraberindeki partili grup tepkiyle karşı karşıya kaldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Aydın bölgeye AK Partili belediye meclisi üyeleri, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri ile birlikte gitti.

Bölgenin imar sorununun çözülmemesi nedeniyle tepkili olan grubun karşısında Aydın ve beraberindeki AK Parti mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.

NE OLMUŞTU?

Zerzevatçı Mahallesi geçen aylarda AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmişti.

