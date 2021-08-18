AK Partili isme 6 milyon liralık ihale

AK Partili Mamak Belediyesi'nin 6 milyon liralık millet kıraathanesi ihalesi, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özdemir'e verildi.

Millet kıraathaneleri için belediyelerin kasasından milyonlarca lira çıkmaya devam ediyor. AK Partili Mamak Belediyesi “muhtelif mahallelerde yapılacak millet kıraathaneleri” için 6 milyon TL’yi gözden çıkardı.

Kıraathanenin inşaat ihalesini belediye iştiraki ile birlikte üstlenen ismin AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olduğu açığa çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 2020’de internet sitesinden paylaştığı konteyner fotoğrafının altına, “Millet Kıraathanesi” notunu düşen Mamak Belediyesi, “Muhtelif Mahallelerde Millet Kıraathanesi, Kütüphane Yapılması ve Kültürel Tesislerin Tadilat İnşaatı” ihalesi düzenledi. AK Partili Murat Köse başkanlığındaki idarenin 4 Mayıs'ta düzenlediği ihale için sekiz inşaat firması doküman satın aldı ancak yalnızca iki firma teklif verdi. Tekliflerden yalnızca biri geçerli sayılırken Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre, MABEL Mamak Turizm İnşaat Çiçekçilik Sağlık Hizmetleri isimli belediye iştiraki ve Osman Özdemir ile sözleşme imzalandı.

31 Mayıs'ta sözleşmesi imzalanan ihalenin belediye iştiraki ile birlikte kazananı olan Osman Özdemir’in AK Parti içinde aktif rol aldığı anlaşıldı. AK Partili Mamak Belediyesi’nden ihale alan ismin, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilirken sosyal medyadaki biyografisinde Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı unvanını da yazdığı görüldü.

CHP Ankara Mamak Belediyesi Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, AK Parti çatısı altında aktif siyaset yapan bir ismin belediye ihalesine girmesinin etik olmadığını söyledi. İhalelerde yaklaşık maliyetlerin gizli tutulduğuna dikkat çeken Tokmak, “İhaleyi yapan da AK Parti’li alan da… Yaklaşık maliyetin ihaleden önce öğrenilmesi ihtimali çok yüksek” dedi. Durumun haksız rekabete yol açtığını belirten Tokmak, “Bunun kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

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