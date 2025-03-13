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  3. AK Partili Metiner'den canlı yayında tepki çeken ifade: Atatürk - Öcalan kıyası büyük tepki çekti!

AK Partili Metiner'den canlı yayında tepki çeken ifade: Atatürk - Öcalan kıyası büyük tepki çekti

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MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "PKK’nın kurucu önderi" ifadesini kullanmasıyla başlayan tarıtşmada Mehmet Metiner, katıldığı bir programda Atatürk ile Öcalan’ı kıyaslayarak "Atatürk için önder dediğimiz için "önder kelimesini kullanamayacak mıyız?" ifadelerini kullanınca İYİ Partili Cenk Özatıcı'nın tepkisi çok ağır oldu.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'ya "örgütü feshedin, silahları bırakın" çağrısı yapan bölücü başı Abdullah Öcalan için ilk kez "terörist elebaşı" yerine “PKK’nın kurucu önderi” diye hitap etmişti.

Bahçeli'nin bu ifadesi kamuoyunda "Bahçeli'den bir açılım daha" tartışmalarını başlatırken AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Ekol Tv'de katıldığı bir programda Devlet Bahçeli'nin çağrısını savunarak, "Atatürk için önder dediğimiz için "önder kelimesini kullanamayacak mıyız?" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Cenk Özatıcı, Metiner'in sözlerine tepki gösterdi. Özatıcı, "Mustafa Kemal Paşa ile kimi kıyaslıyorsunuz hocam? Öcalan ile aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi" dedi.

Metiner tepki sonrası, "Kanlı bir sorunu tarihe uğurlamaya çalışıyoruz. Çok olumlu gelişmeler olurken biz burada kelimeler üzerinden niyet sorgulaması yapıyoruz. Bu iyi niyetli bir yaklaşım değil" ifadelerini kullandı.

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Etiketler PKK Devlet Bahçeli pkk'nın kurucu önderi teröristbaşı abdullah öcalan terör terörist mehmet metiner cenk özatıcı
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