AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu

AK Partili Şamil Tayyar, Can Holding'e yönelik operasyonu önlemek için çok sayıda kişinin girişimde bulunduğunu ancak güçlerinin yetmediğini söyledi.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında HaberTürk, Bloomberg HT, Show TV, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji'nin de olduğu 121 şirkete kayyum atandı.

ŞAMİL TAYYAR: "OPERASYONU ÖNLEMEK İSTEDİLER"

AK Partili Şamil Tayyar, Can Holding'e yönelik operasyonla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Tayyar, son günlerde operasyonu önlemek isteyen kişilerin olduğunu ancak güçlerinin yetmediğini söyledi.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu. Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor.

Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi.

Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı.

‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü. ‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı. Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon. İzleyelim."