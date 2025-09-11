Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı

Can Holding'e yönelik başlatılan ''kara para'' soruşturması kapsamında el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı.

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

'Suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere 121 şirkete ve malvarlıklarına el konularak TMSF' ye devredildi.

EL KONULAN ŞİRKETLER

TMSF'ye geçen 121 şirketin listesi belli oldu. Listede 9 şirket öne çıkarken toplamda 121 şirkete kayyum atandı. Şirketlerden bazıları;

Can Uluslararası Yatırım Holding Anonim Şirketi, Can Kültür Sanat Ve Eğitim Kurumları Anonim Şirketi, Haberturk Gazetecilik Anonim Şirketi, Ciner Medya Tv Hizmetleri Anonim Şirketi, Show Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Doğa Okulları İşletmeciliği Anonim Şirketi, Showturk Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, HT Spor Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Showmax Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, İstanbul Bilgi Üniversitesi.