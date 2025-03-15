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AK Parti'nin acı günü

AK Parti'nin acı günü
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Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti.

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ilçe teşkilatı kurucu üyelerinden olduğu belirtilen 68 yaşındaki Hüseyin Topçu, dün yaşamını yitirdi. 2024 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu'nun acı haberini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Özdemir paylaşımında, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu aramızdan ayrıldı. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Tunç mesajında, "Başımız sağ olsun. Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. AK Parti Pendik kurucu yönetim kurulu üyesi olarak birlikte yola çıktığımız dava arkadaşımız Merhum Hüseyin Topçu ağabeyimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

HÜSEYİN TOPÇU

1957 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Topçu, siyasi yaşamına 1983 yılı Refah Partisi Adalar Kurucusu olarak başlamıştır. 2001 yılında Pendik AK Parti Kurucu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, 2004- 2009 yıllarında Pendik AK Parti İl Genel Meclis Üyesi görevlerini yapmıştır. 2019 Yerel Seçimleri'nde Pendik Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiş olup AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur. 2024 Yerel Seçimleri'nde ise yeniden Pendik Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilen Topçu, Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. 

DHA

Etiketler ak parti pendik belediyesi Hüseyin Topçu
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