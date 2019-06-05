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  3. 05 Haziran 2019 22:13

AK Parti’nin belediye başkan adayı rektör vekili oldu

2014’teki yerel seçimde AK Parti’nin Giresun Belediyesi başkan adayı olan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi’ne Rektör vekili olarak atandı.

AK Parti’nin belediye başkan adayı rektör vekili oldu
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Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un görev süresinin tamamlamasına az bir süre kalmasına karşın sağlık sorunlarını gerekçe gösterilek istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından atama yapıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. Can, 30 Mart 2014’te AKP Giresun Belediyesi başkan adayı, 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimi için AK Parti’den Giresun milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

 
 

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