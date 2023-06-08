AK Parti'nin İBB başkan adayı Tevfik Göksu mu olacak?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne görev verilmeyen Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı öne sürülmüştü. Ancak kulislerde Kurum yerine Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği konuşulmaya başlandı.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan teslim aldı. Eski Bakan Kurum ise siyasi hayatını yeni dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak sürdürecek.

MURAT KURUM'UN ADAYLIĞI GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

KULİSLERDE GÖKSU'NUN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Ancak kulislerde Kurum'un vekil olarak TBMM'de bulunmaya devam edeceği, 2024 yerel seçimlerinde ise İBB başkanlığına Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun aday gösterileceği iddia edildi. İBB Meclisi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sıkı muhalefetle tanınan Göksu, aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekili görevini sürdürüyor.