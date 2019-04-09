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  3. 09 Nisan 2019 09:40

AK Parti'nin iddiaları üzerine İstanbul'da büyük operasyon

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

AK Parti'nin iddiaları üzerine İstanbul'da büyük operasyon
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın arasındaki oy farkının 14 binlere indiğini belirterek Büyükçekmece ilçesinde usulsüz seçmen kaydı yapıldığını söylemişti.

Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

AK Partili Yavuz ikamet kaydı taşıma iddialarını bu açıklamayla gündeme getirmişti:

"100 adet adres değişikliği formunda kişilerin imzası olmadığı anlaşılıyor. Bu kişi 104 boş arsaya kişi kaydediyor. 36 inşaat, 35 sahte adres, 269 ikamet etmeyen, 31 beyanda bulunmayan, 129 boş daire, inşaatı bitmemiş yerlere kişi yerleştiriyor. Boş arsa, ikamet kaydediliyor. Konut olmayan anaokulunu, TIR garajını ev olarak gösteriyor. Yine konut olmayan TIR garajı da adres olarak gösterilmiş kişiler buraya da kaydedilmiş. 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece’ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız"

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