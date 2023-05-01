AK Parti’nin İstanbul Mitingi'nin detayları belli oldu

AK Parti, İstanbul mitinginin 7 Mayıs Pazar günü, saat 16.00'da, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenleneceğini açıkladı.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kaldı. AK Parti’nin İstanbul mitinginin tarihi ve yeri belli oldu.

AK Parti’den yapılan açıklamaya göre, miting 7 Mayıs Pazar günü, saat 16.00'da, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek.