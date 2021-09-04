AK Parti'ye yakın vakıflara para akışı için yeni yöntem bulundu

Yüksek öğrenim yurtları bulunan vakıf ve derneklere barınma ve beslenme yardımı olarak bütçeden ödeme yapılacak. Hangi yurda destek ödeneceğine Gençlik ve Spor Bakanlığı karar verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, vakıf ve derneklere öğrenci yurtları için barınma ve beslenme yardımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gire yönetmelikte, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beklenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esaslar açıklandı.

TÜM VAKIF VE DERNEKLERE VERİLMEYECEK

Destekten yararlanmak isteyen vakıfların en az 2 yıldır yüksek öğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriyor olması, en az üç şehirde yurdu bulunması veya Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 3 yurdu olması, ülke genelinde yükseköğrenim öğrencileri için en az 1000 kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması şartları aranacak.

PUANLAMA YAPILACAK, BAKAN KARAR VERECEK

Başvuru yapan vakıf ve dernekler yapılacak puanlamaya göre sıralanacak. Oluşacak sıralamaya beslenme ve barınma yardımı yılı bütçe ödeneği tutarı ile sınırlı kalmak şartıyla öncelik verilecek.

Yardımdan faydalanabilecek yurtlar bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecek.

TUTARI HER YIL İKİ BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Yönetmelikte şu maddeler yer aldı:

(1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, Bakanlık yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere her yıl için Bakanlık ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini geçemez.

(3) Beslenme yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.

(4) Barınma yardımı yılda dokuz ayı geçmeyecek şekilde öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu süre için ödenir.

İMAMOĞLU PROTOKOLLERİ FESHETMİŞTİ

Yönetmelikteki, 1000 kapasiteli yükseköğrenim yurdu bulunan “Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf” tanımına uygun vakıflar arasında ilk olarak ENSAR, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) akıllara geliyor.

AK Partili belediyelerin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde el değiştirmesi, bazı vakıfların ekonomik daralmasına neden olduğu iddia ediliyor. AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen TÜRGEV VE TÜGVA 2020 yılında 44 öğrenci yurdunu kapattı.

TÜGVA'nın 2018 yılında 58 olan yurt sayısı 2020 yılında 39'a, TÜRGEV'in ise 2018 yılında 49 olan yurt sayısı 2020 yılında 21'e düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başkanlığa Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından aralarında TÜRGEV ve TÜGVA'nın da olduğu birçok vakıfla yapılan protokolü feshetmişti. İBB bu vakıflara 357 milyon TL aktarıldığını duyurmuştu.

Kamuoyunca yakından takip edilen Ensar Vakfı da 37’si kız ve 25’i erkek toplam 62 yurtta 6 binin üzerinde öğrenciye hizmet veriyor. Öğrenci kapasitesiyle hizmet veriyor.