AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen rektörden Atatürk'e hakaret

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımda bulundu.

Akgündüz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şeyh Abdülhakim Arvasi'nin sözlerine yer verdi. Arvasi'nin Atatürk'e hakaret içeren sözleri arasında "Cenab-ı Hak, mahlukatı yaratınca bi 'Mustafa' yarattı ki, 'Habib-i Ekremi'dir. Hiçbir ciyeti iyi değildir. Mukabil olan en sefil, alçak nokta ise 'mustafen-minh'dir ki 'habis ruh'dur; 'Kemal' ismi 'mustafen-minh'likde yanı redaette (kötülük, fenalık, bayağılık) ve habasette (murdarlık, pislik, kötülük) kemaele geldiği içindir" ifadeleri yer aldı.

Akgündüz, Atatürk'e hakaret içeren sözlerin yer aldığı bu metni ise "Kutb-u A'zam olan Abdülhakim Arvasi hazretlerinin sırr-ı inna a'taynadaki tesbite uyan bir izahı" diye paylaştı.