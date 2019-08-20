Akademisyenlere yeni soruşturma

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Narlıdere’den Tınaztepe kampüsüne taşınma tartışmaları sürerken, Rektörlük tarafından 5 öğretim elemanı hakkında soruşturma açıldığı bildirildi. Soruştırmaya gerekçe olarak, "raporların güvenilirliğini zedelemek", "kamuoyunu kışkırtmak", "taşınmayı zorlaştırmaya yönelik eylemlerde bulunmak", "öğrencileri bu konuda teşvik etmek" gibi iddialar gösterildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi idari binalarını ise bugün itibarı ile Narlıdere kampüsünden Tınaztepe’ye taşınma işlemlerinin başladığı öğrenildi. Taşınma işlemi nedeniyle Güzel Sanatlar Fakültesi’nin etrafına polisin tomalarla geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirilirken, öğrencilerinde okula alınmadığı ve GBT sorgulamasına tabi tutulduğu belirtildi.

Öte yandan öğretim elemanları hakkında soruşturmaların açılmasına Ağustos ayı başında karar verildiği ve tebligatların da dün yapılmaya başlandığı öğrenilirken soruşturmaların arkasının da geleceği kaydedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ''Fakülteme Dokunma'' nöbeti

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından haklarında idari soruşturma başlatılan Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları şunlar:

Prof. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin (Müzik Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Semih Çelenk (Sahne Sanatları Bölümü)

Prof. Mümtaz Sağlam (Resim Bölümü)

Prof. Gülay Sağlam (Resim Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan (Film Tasarım Bölümü)