Akaryakıt fiyatlarına rekor zam sonrası büyük indirim geliyor

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarına dün gelen rekor zam araç sahiplerine şok etkisi yaratırken, şimdi de rekor zammın ardından dev bir indirim geliyor... İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarındaki Kasım ayı zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Dün ( 21 Kasım Cuma ) itibariyle motorinin litre fiyatına 1 TL 78 Kuruşluk bir zam gelmişti.

Şimdi ise motorinin litre fiyatına büyük bir indirim geliyor.

25 Kasım Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere motorinin 2 TL 44 Kuruş ucuzlaması bekleniyor.

Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 22 Kasım Cumartesi itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,87 TL

Motorin fiyatı: 60,51 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55 TL

Motorin fiyatı: 59,48 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,20 TL

Motorin fiyatı: 60,84 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,16 TL

Motorin fiyatı: 61,88 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,19 TL

Motorin fiyatı: 61,88 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,04 TL

Motorin fiyatı: 60,72 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,63 TL

Motorin fiyatı: 61,29 TL

LPG fiyatı: 28,79 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,89 TL

Motorin fiyatı: 61,57 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,99 TL

Motorin fiyatı: 61,63 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,28 TL

Motorin fiyatı: 60,91 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL

Motorin fiyatı: 61,35 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,61 TL

Motorin fiyatı: 61,27 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,68 TL

Motorin fiyatı: 61,31 TL

LPG fiyatı: 29,87 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,67 TL

Motorin fiyatı: 61,31 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,31 TL

Motorin fiyatı: 61,93 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL

Haber3.com Haber Merkezi