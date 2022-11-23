Akaryakıta 2 indirim, 1 zam!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma tüm hızıyla devam ederken, brent petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket sonrasında benzin fiyatlarına bugünden geçerli olacak indirim gelmişti. Ancak indirim sevincimiz kursağımızda kaldı. Benzine yeniden zam motorine ise indirim geliyor.

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim gelmişti.

Brent petrol fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle benzin fiyatlarına gelen iki indirimin ardından benzine yeni bir indirim daha gelmişti. Ancak güne 88,13 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı 85,52 Dolar'dan işlem görüyor.

BUGÜN İNDİRİM...

23 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,16 TL indirim yapıldı. Yapılan indirim bugün itibariyle pompa fiyatlarına da yansıdı.

Benzine uygulanan 1,16 TL indirimin ardından, İstanbul Anadolu yakasında ortalama benzin fiyatı 20,03 TL oldu.

YARIN ZAM...

Ancak bu indirimin sevinci kursağımızda kaldı. Çünkü yarın ( 24 Kasım Perşembe ) itibariyle benzine yeniden zam geliyor, motorine ise indirim....

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 55 kuruş zamlanacak, motorinde ise 95 kuruş indirim olacak.

Benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş, 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş, dün gece 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul’da 23,84 TL’ye, Ankara’da 23,97 TL’ye, İzmir’de 24,01 TL’ye gerileyecek.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.08 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,19 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.19 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,19 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.51 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.23 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.99 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.